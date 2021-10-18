Армянская АЭС заработала после ППР

В госкорпорации "Росатом" проинформировали о подключении армянское АЭС к единой энергетической системе Армении после планового пятимесячного ремонта (ППР-2021).

"Это самый длительный и важный ППР, который предшествует принятию решения Госкомитетом по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении о выдаче лицензии на эксплуатацию до 2026 года", - приводит сообщение РИА Новости.

Напомним, что масштабный планово-предупредительный ремонт в рамках проекта модернизации и продления срока эксплуатации станции стартовал на Армянской АЭС 15 мая.