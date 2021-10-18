В Грузии выявили почти 2,5 тыс случаев коронавируса

В Грузии за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 2 479 человек.

Общее число инфицированных в стране составляет 664 813 человек.

Показатель инфицирования за сутки вырос до 9,77%, за две недели составил 8,47%.

Выздоровели за сутки в Грузии 2 374 человека, с начала пандемии - 614 855 пациентов. Умерли за сутки 42 человека, за все время - 9 510.

В тяжелом состоянии находятся 1 247 пациентов. В карантине остается 61 человек, самоизоляцию проходят 27 836 граждан.