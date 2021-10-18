Исмаилов согласился на реванш с Минеевым

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов готов провести третий поединок против Владимира Минеева. Об этом сообщил его брат и тренер Рамазан Исмаилов.

Ранее спортсмен заявлял, что планирует завершить бойцовскую карьеру. Эти слова подтверждал и брат Магомеда после поединка.

"На пресс-конференции я вообще сказал, что мы против, хотим завершать. Магомед же наоборот. Говорит, вперед. У отца уже спросил разрешения и все. Мы газуем", — приводит слова Рамазана "Спорт-Экспресс".

Напомним, что 16 октября Исмаилов проиграл Владимиру Минееву техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе.