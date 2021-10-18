Турция обменяет американские F-16 на российские Cу-35?

В случае заморозки продажи американской стороной Турции истребителей F-16, Анкара может начать закупки российских Cу-35 и Су-57. Об этом заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

"Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход", - сказал он в эфире телеканала Kanal 7, передает РИА Новости.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после ее исключения из программы по производству новейших истребителей F-35.