Главная » Новости
Азербайджан Иран

Бригада медиков посетила село Этока в Ставропольском крае

Бригада медиков посетила село Этока в Ставропольском крае

Бригада медицинских работников посетила село Этока Предгорного округа Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, более сотни пациентов смогли посетить кардиолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога-андролога, также было проведено флюорографическое исследование.

Кроме того, благодаря работникам Центра социального обслуживания населения на прием к врачам попали маломобильные граждане, написал он на своей официальной странице в Instagram.

1445 просмотров








Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!