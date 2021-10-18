Бригада медиков посетила село Этока в Ставропольском крае

Бригада медицинских работников посетила село Этока Предгорного округа Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По его словам, более сотни пациентов смогли посетить кардиолога, офтальмолога, отоларинголога, уролога-андролога, также было проведено флюорографическое исследование.

Кроме того, благодаря работникам Центра социального обслуживания населения на прием к врачам попали маломобильные граждане, написал он на своей официальной странице в Instagram.