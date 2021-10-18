Азербайджан празднует 30-летие восстановления независимости

В Азербайджане 18 октября отмечается День восстановления независимости. Ровно 30 лет назад, 18 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджана единогласно принял Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

Декларация о государственной независимости Азербайджанской Республики - преемнице Азербайджанской Демократической Республики 1918-1920 годов - была утверждена ранее, 30 августа 1991 года.

Референдум о независимости Азербайджанской Республики провели 29 декабря 1991 года, азербайджанский народ единогласно проголосовал за Конституционный акт "О государственной независимости Азербайджанской Республики".

В 2021 году независимость Азербайджана отмечается с особыми чувствами - год назад в эти дни шла Отечественная война, завершившаяся освобождением азербайджанской земли от многолетней армянской оккупации. Так Азербайджан восстановил свою территориальную целостность.

15 октября 2021 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон "О Дне независимости". Согласно ему, 18 октября республика празднует День восстановления независимости, а 28 мая объявляется Днем независимости.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Михаил Мухин, Азербайджан восстановил свою независимость в сложнейших исторических условиях. "Глубочайший кризис советского социума, нарастающий экономический кризис, в случае Азербайджана еще и дополнительно осложненные ростом межнациональной напряженности – в таких крайне тяжелых обстоятельствах Азербайджан был вынужден провозглашать свою независимость", - сказал он.

При этом 18 октября 1991 года путь к восстановлению независимости Азербайджана был только начат. "Я ставлю избрание Гейдара Алиева президентом выше принятия формального акта о независимости. Принять бумагу с красивым названием – это легко, провозгласить независимость – тоже легко. Между тем Гейдар Алиев принял страну в ситуации полного развала, когда фронт буквально рассыпался, когда управляемость отдельных регионов была на околонулевом уровне и они объявляли о независимости в попытке самоопределения", - напомнил Михаил Мухин.

"В 1993 году перед избранием Гейдара Алиева президентом Азербайджан стоял на краю развала. Распался Советский Союз, и вслед за ним мог распасться Азербайджан. Гейдар Алиев сумел сцементировать страну воедино – и это, на мой взгляд, стало подлинным рождением независимого Азербайджана. Потому что провозгласить можно все, что угодно, а рождение централизованного государства произошло именно в 1993 году", - сообщил историк.