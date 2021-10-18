Чернышенко поздравил Team Spirit с победой на чемпионате мира по Dota 2

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил российскую команду Team Spirit с победой на чемпионате мира по компьютерной игре Dota 2.

Он отметил, что киберспортсмены успешно выступили на турнире International в Бухаресте, а в финале уверенно взяли вверх над командой Китая.

"Победа российских игроков в столь масштабном международном турнире еще раз концентрирует внимание нашего общества к видам спорта, объединяющим две важнейшие составляющие современной жизни: спорт и цифровые технологии", — цитирует Чернышенко ТАСС.

Напомним, что команда из России Team Spirit одержала победу на турнире The International 10. Ярослав Найденов, Магомед Халилов, Александр Хертек, Мирослав Колпаков, и Илья Мулярчук обыграли в гранд-финале китайскую команду PSG.LGD, партнером которой является французский футбольный клуб ПСЖ. За победу они получили более $18 млн.