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Пермский школьник рассказал, зачем он устроил стрельбу

Пермский школьник рассказал, зачем он устроил стрельбу

Подросток, устроивший стрельбу в одной из пермских школ, заявил, что действовал по указанию приснившегося ему Бога. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что у 12-летнего ученика хорошая успеваемость в школе и нормальная семья среднего достатка. Свой поступок он объяснил тем, что его обижала одноклассница. Школьник также подчеркнул, что окончательно решился на преступление после того, как во сне Бог рассказал, что надо делать.

Напомним, что 12-летний подросток из Пермского края устроил стрельбу в школе. Шестиклассник сделал два выстрела из отцовской "Сайги". В настоящее время со школьником ведут беседу полицейские.

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