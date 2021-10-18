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Футболисты "Анжи" поздравили Халилова с победой на ЧМ по Dota 2

Футболисты &quot;Анжи&quot; поздравили Халилова с победой на ЧМ по Dota 2

Махачкалинский "Анжи" поздравил земляка Магомеда Collaps Халилова с победой на чемпионате мира по Dota 2. Соответствующий пост

"В финале вместе со своей командой Team Spirit он обыграл китайский «PSG.LGD» и стал обладателем $18 млн. Поздравляем!", - говорится в поздравлении, опубликованном в Instagram.

Впервые The International состоялся в 2011 году, размер призового фонда составлял $1,6 млн. Тогда победила украинская команда Natus Vincere.

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Вестник Кавказа

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