Росстат сообщил о рекордном подорожании овсянки

Росстат зафиксировал рекордное подорожание хлопьев для овсянки. Так, впервые с 2000 года цена преодолела планку в 80 рублей за 1 кг, в то же время рост цен продемонстрировал не только сам геркулес, но также и овсяная каша в магазинах, в том числе, хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за кг.

Главная причина увеличения стоимости продукта – это рост закупочных цен у поставщиков, которые, в свою очередь, ссылаются на серьезное подорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей и засуху в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, передает РБК.