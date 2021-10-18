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Росстат сообщил о рекордном подорожании овсянки

Росстат сообщил о рекордном подорожании овсянки

Росстат зафиксировал рекордное подорожание хлопьев для овсянки. Так, впервые с 2000 года цена преодолела планку в 80 рублей за 1 кг, в то же время рост цен продемонстрировал не только сам геркулес, но также и овсяная каша в магазинах, в том числе, хлопья быстрого приготовления — до 94 рублей за кг.

Главная причина увеличения стоимости продукта – это рост закупочных цен у поставщиков, которые, в свою очередь, ссылаются на серьезное подорожание сырья, упаковки, низкую урожайность, сокращение посевных площадей и засуху в ряде ключевых регионов, где выращивают овес, передает РБК.

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