Диетолог назвала самые вредные для завтрака продукты

Врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко перечислила продукты, употребление которых может нанести наибольший вред организму именно в утреннее время.

Первой место заняли быстрозавариваемые каши. Лидерами антирейтинга продукт стал из-за того, что ведет к резкому повышению уровня сахара в крови, после чего в организме выделяется гормон инсулин, снижающий уровень сахара, в результате человеку вскоре захочется есть.

Также в перечне – мюсли и хлопья, залитые молоком или соком. Соки, смузи, бутерброды, тосты с джемом или шоколадной пастой, тоже не рекомендуется употреблять утром из-за высокого содержания сахара. "С одной стороны, это глюкоза, а с другой – фруктоза. Вся фруктоза быстро попадает в печень, где превращается в печеночный жир", - приводит слова эксперта "Пятый Канал".