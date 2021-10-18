В Дагестане дорожная авария лишила жизни двух человек

В результате ДТП на 906-м километре трассы "Кавказ" в Дербентском районе Дагестана погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Накануне, 17 октября, в 18:20 по московскому времени 55-летний водитель автомобиля ВАЗ 06 не уступил дорогу машине, у которой было преимущественное право движения, и врезался в машины ВАЗ 2110 и ВАЗ 2114.

От полученных травм водитель "шестерки" и его пассажир погибли на месте.