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В России почти 90% штрафов выписываются благодаря камерам

В России почти 90% штрафов выписываются благодаря камерам

За минувшие полгода в России 86% выписанных постановлений о штрафах за нарушения ПДД зафиксированы с помощью камер, сообщили в Госавтоинспекции, передает ТАСС.

"За первое полугодие 2021 года сотрудниками Госавтоинспекции было вынесено порядка 73 млн постановлений о наложении административных штрафов, из которых 63 млн, или 86%, вынесены в отношении собственников транспортных средств по нарушениям, зафиксированным специальными техническими средствами", - отметили в ведомстве.

Из вынесенных за полгода штрафов неоплаченными остаются около 25%, чаще всего злостные неплательщики штрафов проживают в Москве и Подмосковье. "Из 31 тыс человек в России, имеющих 50 и более неоплаченных административных штрафов за нарушения в области дорожного движения, порядка 8 тыс зарегистрированы в Московской области и 5 тыс - в городе федерального значения Москве", - подчеркнули в Госавтоинспекции.

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