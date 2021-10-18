В Грузии стартует марафон иммунизации населения

Начиная с сегодняшнего дня в Грузии начинается марафон иммунизации. Мероприятие пройдет на первом этапе в 68 населенных пунктах, в которых проживают 250 тыс человек

По словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, в основном группы будут работать в сельской местности.

"Работать специальные группы будут в основном в селах. Везде там есть амбулатории и сельский врач. Из Тбилиси также будут направлены дополнительные группы", - сказал он, отметив, что цель мероприятия – выйти за три недели на 60% показатель иммунизации.

Гамкрелидзе также уточнил, что планируется проведения нескольких недель иммунизации, и если это оправдает себя, к проекту будут подключены и другие села, численность населения в которых превышает две тысячи человек.