В Алматы найдена "резиновая" квартира

Незаконная легализация иностранных граждан выявлена в Казахстане, сообщает официальный представитель МВД республики Нурдильда Ораз.

"Нами выявлены новые формы незаконной легализации иностранцев и получения разрешительных документов на территории нашей страны. Так, в Алматы установлено семь зарегистрированных в одной квартире ТОО, которые не осуществляли никакой деятельности, налоги и платежи в бюджет не платили. Однако от данных юрлиц оформлено 16 виз иностранцам, как их первым руководителям", - приводит его слова Sputnik Казахстан.

Ораз отметил, что по данному факту миграционной службой начато досудебное расследование.

С 11 октября в Казахстане возобновлена операция "Нелегал-кордон". Полиция проверяет места компактного проживания иностранцев, отрабатывает жилые секторы, строительные объекты, рынки.

Также велись проверки в организациях, незаконно использовавших наемный труд иностранцев.

"Выявлено более 12 тыс нарушений миграционного законодательства, из них почти 9 тыс - нарушение иностранцами сроков пребывания в стране, 3,3 тыс фактов незаконного осуществления трудовой деятельности иностранцами", - добавил Ораз.

Стоит подчеркнуть, что 535 работодателей привлечены к административной ответственности за незаконное использование иностранной рабочей силы. Вынесено 792 приговора о выдворении из Казахстана нарушителей миграционного законодательства.