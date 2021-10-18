44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать второй, 18 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

В двадцать второй день войны, 18 октября, Армения не стала соблюдать второе перемирие, введенное накануне в 23:00. Освободительная азербайджанская армия между тем продвинулась к реке Араз, с другого берега ее приветствовали иранские граждане. Утром были опубликованы новые видеодокументы о последствиях четвертого ракетного удара ВС Армении по Гяндже, завалы на месте теракта были разобраны только к 15:00.

Также утром стало известно, что сразу же после объявления второго перемирия ВС Армении направили тяжелый бомбардировщик к позициям азербайджанской армии. Были опубликованы видеодокументы о том, что оккупационные войска Армении уже бросают укрепленные воинские части, не дожидаясь контрнаступления азербайджанских сил.

К утру двадцать второго дня войны оккупанты признали гибель 673 солдат и офицеров. Около 11:30 был сбит еще один Су-25 ВВС Армении, атаковавший азербайджанские позиции в Джебраильском районе.

В Москве прошла массовая акция памяти жертв терактов, совершенных армянскими войсками против мирного города Гянджа. Между тем оккупационные силы продолжили обстреливать прифронтовые мирные населенные пункты Азербайджана, в Тертере был нанесен удар по школе. Под огнем захватчиков оказался и Агдамский район.

После произошедшего накануне освобождения города Физули, разбившего наиболее укрепленные позиции захватчиков на юге, дезертирство в армянских оккупационных силах приобрело массовый характер, о чем можно было судить по масштабам военных трофеев, в целости брошенных на оставленных складах. Командование оккупантов пыталось компенсировать это ударами беспилотников.

Около 15:00 освободительная азербайджанская армия вышла к знаменитым Худаферинским мостам, связывающим два азербайджанонаселенных берега реки Араз, зафиксировав освобождение границы с Ираном. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Иран и Грузию за запрет поставок оружия Армении по их территории.

После 15:00 стало известно, что еще одна ракета средней дальности была запущена ВС Армении по удаленным от фронта мирным районам Азербайджана - она упала всего в 100 км от Баку, в Хызынском районе, расследование показало, что это была ракета С-300. Баку предложил Еревану передать тела ликвидированных оккупантов через границу в Товузском районе. Армянские пленные поблагодарили Азербайджан за хорошее обращение.

Ближе к 16:00 дипломатия Евросоюза осудила совершенный накануне теракт в Гяндже, вечером с осуждением атак Армении на мирное население Азербайджана выступил генсек ООН Антониу Гутерриш. ANAMA сообщила, что за 22 дня войны на территории Азербайджана было найдено около 200 неразорвавшихся снарядов, выпущенных захватчиками из оккупационной зоны и через границу двух стран.

Вечером стало известно, что отправляемые на фронт подкрепления оккупантов попросту отказываются воевать. Появилось видео водружения азербайджанского флага в Физули. В Грузии главная телебашня окрасилась в цвета азербайджанского флага. В Иране прошел митинг за закрытие пограничного пункта Нурдуз на границе с Арменией.

Таким образом, в двадцать второй день войны освободительная армия Азербайджана выбралась на прямую дорогу вдоль реки Араз и иранской границы к армяно-азербайджанской границе. Поскольку в глубине оккупационной зоны у захватчиков не было значительных боевых укреплений, освобождение Зангиланского и Губадлинского районов стало вопросом времени. После завершенного накануне освобождения Физули построенные на прежней линии соприкосновения войск редуты захватчиков потеряли какое-либо значение, поскольку теперь освобождение азербайджанской земли происходило из тыла оккупационных сил. По существу война была уже выиграна.