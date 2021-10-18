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В Грузии открылся музей Звиада Гамсахурдия

В Грузии открылся музей Звиада Гамсахурдия

В селе Дзвели Хибула (регион Самегрело - Земо Сванети) начал работать мемориальный дом и монастырский комплекс, построенные в честь первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия.

Кроме того, правительство реализовало в Дзвели Хибула еще ряд инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Так, село полностью газифицировано, реабилитирована сельская поликлиника и мост. Ведется строительство дороги, соединяющей Хоби и Зугдиди, а также реализуется проект водоснабжения, передает Sputnik Грузия.

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Вестник Кавказа

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