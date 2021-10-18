Песков: Россия ищет партнеров, а не врагов

Россия – сильная страна, которая ищет партнеров в Евросоюзе и ни для кого не представляет угрозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы создателей документального фильма "Владимир Путин: хозяин игры" (Poutine, le maître du jeu).

По его словам, Россия заинтересована в процветающей Европе при условии сохранения независимости стран. "Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских? Мы хотели бы, чтобы нас услышали: мы никому не угрожаем, мы не представляем опасность, мы огромная, сильная страна, которая ищет партнеров", - приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Кроме того, в ходе беседы Песков в качестве "худшего сценария" назвал перспективу вступления Украины в НАТО. В то же время он заверил, что в таком случае Россия примет меры "по обеспечению собственной безопасности".