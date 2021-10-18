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Ученик устроил стрельбу в школе в Пермском крае

Ученик устроил стрельбу в школе в Пермском крае

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае, сообщил источник в правоохранительных органах, уточнив, что в результате ЧП никто не пострадал.

"В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - приводит слова собеседника ТАСС.

В настоящее время учащийся находится в полиции, ведется выяснение мотивов его поступков.

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Вестник Кавказа

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