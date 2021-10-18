Курилы потрясло пять землетрясений
Пять землетрясений магнитудой до 5,1 зарегистрировали сейсмологи в понедельник в Тихом океане неподалеку от Курильских островов. Об этом информирует Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН.
"Одно землетрясение магнитудой 3,1 произошло рядом с Южными Курилами, четыре магнитудой от 3,7 до 5,1 зарегистрированы возле Северных Курил. Тревога цунами не объявлялась", - приводит слова собеседника "Интерфакс".
Уточняется, что в населенных пунктов подземных толчков не ощущалось. Жертв и разрушений нет.
Вестник Кавказа
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