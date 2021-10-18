Казахстан привел статистику заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 1 642 случаев заболевания коронавирусом.

По данным межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19, всего в стране с начала пандемии подтверждено 918 146 случаев.

Сообщается, что картина суточной заболеваемости в республике следующая: в Нур-Султане заболели 238 человек, в Алматы – 318, в Шымкенте – 16, в Акмолинской области – 122, в Актюбинской области – 25, в Алматинской области – 107, в Атырауской области – 42, в Восточно-Казахстанской области – 103, в Жамбылской области – 21, в Западно-Казахстанской области – 37, в Карагандинской области – 149, в Костанайской области – 114, в Кызылординской области – 22, в Мангистауской области – 4, в Павлодарской области – 168, в Северо-Казахстанской области – 132, в Туркестанской области – 24, передает Sputnik Казахстан