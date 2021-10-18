Явка на выборах в органы местного самоуправления в Армении составила 33%

Явка на выборах в органы местного самоуправления, прошедших в девяти общинах Армении, составила 33,23%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК страны.

Ранее сообщалось, что накануне в республике прошел первый из трех этапов местных выборов, по результатам которых будут сформированы советы старейшин. Впоследствии будут избраны новые главы общин. Всего было открыто 152 избирательных участка.