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Явка на выборах в органы местного самоуправления в Армении составила 33%

Явка на выборах в органы местного самоуправления в Армении составила 33%

Явка на выборах в органы местного самоуправления, прошедших в девяти общинах Армении, составила 33,23%, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК страны.

Ранее сообщалось, что накануне в республике прошел первый из трех этапов местных выборов, по результатам которых будут сформированы советы старейшин. Впоследствии будут избраны новые главы общин. Всего было открыто 152 избирательных участка.

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