Глава Пентагона: США готовы укреплять обороноспособность Грузии

США готовы содействовать расширению возможностей Грузии в сфере обороны, а также ее сближению с Западом, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, уточняя, что его самолет приземлился в республике.

"США привержены помощи Грузии в укреплении ее обороноспособности и содействию ее евроатлантической интеграции, и я с нетерпением ожидаю встреч здесь", - приводят слова главы Пентагона ТАСС.

Ранее в Пентагоне сообщили, что Остин "посетит Грузию, Украину и Румынию до приезда на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе", однако точные даты названы не были.