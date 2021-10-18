Грузия стала популярнее у российских туристов в восемь раз

Граждане России в сентябре 2021 года совершили более 33 тыс поездок в Грузию, что почти в восемь раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было совершено более 4,4 тыс поездок, свидетельствуют статистические данные Национальной администрации туризма Грузии.

В то же время уточняется, что несмотря на сентябрьский рост, за девять месяцев текущего года количество поездок из РФ в Грузию составило около 142 тыс, что на 27,6% меньше по сравнению с прошлогодними показателями. Таки образом, Россия заняла второе место среди стран, откуда чаще всего приезжают в Грузию.

На первом месте находится Турция, однако и здесь также наблюдается снижение турпотока, однако здесь также есть снижение турпотока: граждане страны с начала 2021 года совершили более 225 тыс. поездок в Грузию, что на 19,2% меньше, чем за девять месяцев прошлого года. Третье место занимает Украина – более 114 тыс визитов, что на 195,7% больше прошлогодних показателей, передает ТАСС.