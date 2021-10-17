Обзор СМИ Кавказа 11 - 17 октября

Общественно-политическая ситуация в Южной Осетии достаточно сложная, заявил газете "Южная Осетия" первый вице-спикер парламента РЮО, депутат от партии "Единая Осетия" Петр Гассиев. По его словам, если сравнивать ее с кризисом 2011 года, то тогда четко были определены стороны конфликта: с одной стороны была власть, а с другой те, кто хотел, чтобы власть ушла. Все упиралось в фигуру экс-президента республики Эдуарда Кокойты. Сейчас, оппозиция неоднородна, у них нее нет единого кандидата на предстоящие выборы президента. Еще одно различие заключается в том, что кризис 2011 года назрел после войны 2008 года, когда народ был на подъеме и ждал, что что-то поменяется. Вместо этого народ увидел гигантские хищения средств, которые выделяла Россия и другие страны на восстановление Южной Осетии. Люди столкнулись с бытовыми трудностями: улицы были перекопаны, не подавалась вода. Сейчас предъявить власти претензии по поводу хищения невозможно, строятся новые дома, социальные объекты, заасфальтирован практически весь город. Есть претензии по поводу земель, потерянных со стороны Цнелисского района. Однако эти земли, по крайней мере, де-юре были потеряны еще в 2011 году. Сейчас ситуация всплыла и проблема легла на плечи нынешней власти. Есть и ряд других вопросов. Как считает Гассиев, обе стороны не проявляют гибкость, поэтому переговоры зашли в тупик.

Парламентарий также признал, что, хоть Южная Осетия и является аграрной страной, однако ее плодородные земли сейчас мало используются: "Мы можем занять определенную нишу на мировом рынке. Сейчас очень востребованы экологически чистые продукты и с этим у нас великолепно обстоят дела. Остается только наладить и развивать сельское хозяйство так, чтобы мы смогли с нашими экологически чистыми продуктами выходить на рынок. С учетом того, что Южная Осетия небольшая страна, я думаю, что рынка России и дружественных стран с лихвой хватит для сбыта продукции".

Петр Гассиев думает, что есть все возможности, чтобы сделать республику привлекательной для туристов: "Нам есть что показать, есть что рассказать, у нас есть такой колорит, которого нет нигде в мире. Однако сейчас все это находится в зачаточном состоянии, и многого мы предложить туристам не можем. Но те, кто приезжает, уезжают из Южной Осетии с переполненными благодарностью сердцами". Вице-спикер заметил также, что в Южной Осетии, в отличие от Абхазии, человек, не являющийся гражданином РЮО, может покупать недвижимость или вести бизнес на территории республики. Достаточно быть гражданином одной из стран, которые признали Южную Осетию или имеют с республикой дипломатические или дружественные отношения.

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Визитной карточкой Кабардино-Балкарии стало производство семян гибридной кукурузы. В 2020 году их произведено 15,3 тыс. тонн, в текущем году планируется нарастить производство семян. Кроме того, в республике активно развивается семеноводство картофеля. Ежегодно планируется получать свыше 5 тыс. тонн высококачественного семенного картофеля класса элита. В прошлом году было собрано около 1,2 млн тонн зерна, – это рекордный урожай для КБР. В этом году ожидается получить урожай не меньше прошлогоднего, рассказал газете "Кабардино-Балкарская правда" министр сельского хозяйства КБР Хасан Сижажев. "В республике насчитывается около 5,5 тыс. га повторных посевов. Например, урожайность кукурузы на зерно доходит до 80 ц/га", - отметил министр. Он также сообщил, в 2021 году в рамках ведомственного проекта "Современной облик сельских территорий" госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" в КБР реализуются три социально значимых проекта, которые прошли конкурсный отбор Минсельхоза РФ. На их финансирование в текущем году предусмотрено 183,5 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета составляют 181,7 млн рублей, средства республиканского бюджета – 1,8 млн рублей. Предусмотренный на текущий год объем бюджетных средств на поддержку агропромышленного комплекса КБР составляет свыше 2,24 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – свыше 2,12 млрд рублей, республиканского бюджета – порядка 0,12 млрд рублей.

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Газета "Дагестанская правда" сообщает, что в Махачкале, в рамках республиканского проекта "Город обувщиков" открылась новая крупная современная обувная фабрика компании SERG. Гостям были показаны цеха с современным и технологичным станочным оборудованием, выставочный зал с готовой продукцией, которая приятно удивила своим разнообразием, дизайном и качеством. Объем инвестиций в строительство нового предприятия составил 200 млн рублей. Полная загрузка имеющихся мощностей фабрики позволит трудоустроить около 100 человек и производить до 600 тыс. пар обуви в год. Ассортимент планируется около 500–600 моделей мужской и женской обуви. Объем предусмотренных налоговых платежей в консолидированный бюджет составит порядка 12 млн рублей в год. Дагестанская компания SERG работает на рынке производства обуви уже более 20 лет. Она активно сотрудничает с крупной международной компанией розничной торговли обувью, аксессуарами и одеждой ООО "КАРИ", насчитывающей порядка 1270 магазинов в более 300 городах России, Белоруссии, Казахстана, Польши и Украины. По словам первого вице-премьера правительства РД Батыра Эмеева, в планах правительства – дальнейшее развитие инфраструктуры для организации обувной промышленности в Дагестане и создание условий для осуществления производственно-хозяйственной деятельности частных предпринимателей – производителей обуви.

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Газета "Черкесск: вчера, сегодня, завтра" информирует, что ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) предложили и проверили в лабораторных условиях эффективный, безопасный и доступный способ борьбы с ревматоидным артритом, который считается наиболее частым аутоиммунным заболеванием. Противовоспалительный эффект достигается за счет производных белков, выделенных из эмбриональных и внеэмбриональных тканей птиц.

Эта болезнь занимает первое место среди причин воспалительных поражений суставов и считается одной из основных причин ранней инвалидности. Для облегчения симптомов этого тяжелого хронического заболевания используются различные медицинские противовоспалительные препараты (от кортикостероидов до лекарственных средств на основе стволовых клеток), но у большинства из них довольно широкий спектр противопоказаний, прием подобных лекарств может сопровождаться ярко выраженными побочными реакциями. По всему миру ведется поиск других эффективных, безопасных и недорогих стратегий борьбы с ревматоидным артритом. В качестве альтернативы рассматриваются биологические препараты, но для их создания важно найти богатое биологически активными соединениями и при этом доступное, быстро воспроизводимое и эпидемиологически безопасное сырье. Ученые СКФУ предложили использовать в качестве источника такого сырья эмбриональные и внеэмбриональные ткани птиц.

"Мы на протяжении многих лет работаем с куриными эмбрионами, – рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии СКФУ Игорь Ржепаковский. – Они очень богаты биологически активными веществами, в частности пептидами и аминокислотами, а также удобны в работе в технологическом плане. Недавние исследования, в том числе ученых СКФУ, показали, что экстракты тканей куриного эмбриона обладают выраженным противовоспалительным действием, а также высокими антиоксидантными и иммуномодулирующими свойствами. Научные работники вуза с помощью методов гидролиза получили такой экстракт, содержащий биологически активные пептиды и аминокислоты. Исследование проводилось на протяжении года, в нем участвовали ученые из Германии и Индии. Был проведен химический анализ данной субстанции, исследована ее антиоксидантная и противовоспалительная активность invitro, после чего проведен эксперимент на лабораторных крысах. Проверялась эффективность экстракта против адъювантного артрита.

"Наша субстанция показала высокий восстановительный эффект: она уменьшала воспаление околосуставных тканей, ингибировала процесс разрушения костной ткани и снижала дегенерацию хряща. По своей эффективности наш экстракт оказался близок к диклофенаку, при этом, в отличие от последнего, он не вызывает побочные эффекты в случае превышения дозы, индивидуальной высокой чувствительности к препарату. Важно то, что наша субстанция не токсична. Она может быть мощным нутрицевтиком, использоваться в составе продуктов функционального и лечебного питания", - рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной иммуноморфологии, иммунопатологии и иммунобиотехнологии СКФУ Сергей Писков.

Исследователи также подчеркнули, что у всех воспалительных процессов, лежащих в основе многих заболеваний и патологий, схожие механизмы протекания. В связи с этим полученная субстанция может показать высокую эффективность против многих других заболеваний. О своем исследовании ученые рассказали на страницах британского журнала Food Science @ Nutrition. Познакомиться со статьей можно по ссылке здесь.

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В горном селении Нижний Унал в Алагирском ущелье Северной Осетии прошел третий этап межрегионального фестиваля "Открываем Россию заново. Всей семьей!" Как пишет газета "Северная Осетия", это одно из самых красивых мест Алагирского района. Здесь находится этнокультурный музей "Башенный комплекс Цаллаговых". Первые два этапа фестиваля, организованного Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество" (РГО), прошли в Екатеринбурге и в Уфе. Северная Осетия – в числе пяти регионов России, где РГО проводит праздник, главной идеей которого являются популяризация семейных путешествий, знакомство с природными и культурными богатствами различных регионов страны.

На площадке перед башней, возвышающейся в центре музейной территории, гостей поприветствовали традиционными для Осетии тремя пирогами и чашей пива. "Межрегиональный фестиваль Русского географического общества "Открываем Россию заново. Всей семьей!" – это проект для всех, кто разделяет семейные ценности, ведет активный образ жизни и любит семейные путешествия по разным уголкам России. – Фестиваль открывает возможности для тех, кто любит изучать новые города, исследовать маршруты, общаться с единомышленниками, - обратился к участникам фестиваля заместитель председателя Северо-Осетинского регионального отделения Русского географического общества, исполняющий обязанности главы АМС Алагирского района Роман Гозюмов.

В большую программу мероприятия были включены концерт, мастер-классы по народному танцу и выпечке пирогов, экскурсии по родовой башне, где собраны предметы быта осетин XIV–XVII веков. Много желающих было попробовать себя в национальных играх и состязаниях. Большой интерес вызвали народные ремесла, которые продемонстрировали воспитанники Владикавказского центра дополнительного образования "Талата" – учащиеся владикавказских средних общеобразовательных школ. В импровизированной осетинской сакле ребята в национальной одежде показывали гостям, как в старину пряли овечью шерсть, вязали, обустраивали быт, играли в альчики – одну из самых древних и распространенных на Кавказе игр. Для гостей работали выставочные пространства, интерактивные площадки, ориентированные на семейный отдых. Дети и их родители стали участниками мастер-классов народного творчества. Кванториум подготовил "открытые уроки" по IT и робототехнике. Популярностью пользовались экспозиции 58-й армии. Каждый мог попробовать полевую кухню. Особую атмосферу создал концерт военного оркестра, студентов факультета искусств СОГУ и эстрадно-джазового оркестра им. Кима Суанова. События фестиваля проходили как в очном, так и в заочном формате на сайте rgofest.ru.