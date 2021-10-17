Туристы облюбовали ставропольскую оленью ферму

Только с августа текущего 2021 года первую оленью ферму на Ставрополье посетили более 1,5 тыс туристов, - сообщил ее управляющий Денис Слынько.

"Со стороны туристов наблюдается активный интерес – только в первый месяц работы ферму посетили 850 человек", - рассказал он, передает ТАСС.

Ферма уже начала работу с туристическими фирмами, и сейчас на ферму все чаще приезжают организованные группы туристов.

Напомним, на оленью ферму Deer Farm в Андроповском округе Ставрополья в начале 2020 года завезли 100 благородных европейских оленей, сейчас на ней за счет открытия спа-комплекса с пантовыми ваннами активно развивается медицинский туризм и экологический туризм - на территории фермы строится кэмпинг и гостевые домики.