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Новые мастерские в КЧР будут готовить выпускников-практиков

Новые мастерские в КЧР будут готовить выпускников-практиков

До конца 2024 года в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Образование" построят 26 мастерских для практической подготовки, в которых студенты техникумов и колледжей смогут проводить практические занятия, - сообщила министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

"Оснащение мастерских позволит создать условия для практической подготовки учащихся в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том числе стандартами WorldSkills Russia", - рассказала Кравченко, передает ТАСС.

Переоснащение и создание мастерских планируется по семи направлениям: искусство, дизайн и сфера услуг, строительство, информационно-коммуникационные технологии, обслуживание транспорта и логистика, промышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, социальная сфера. Такой подход дает возможность по окончании обучения выйти готовым к работе специалистом, - добавила министр.

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