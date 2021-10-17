Главбух ветстанции в Ингушетии попался на хищении 2 млн рублей

Главный бухгалтер ветеринарной станции в Ингушетии стал фигурантом уголовного дела: его подозревают в крупном мошенничестве, рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Установлено, что главный бухгалтер Джейрахской станции по борьбе с болезнями животных с января 2020 по май 2021 года совершил хищение более 2 млн рублей, выделенных для заработной платы пяти работникам", - цитирует представителя надзорного ведомства "Интерфакс".

В прокуратуре подчеркнули, что эти "работники" в действительности никаким трудом на станции не занимались.

Нечестно нажитыми деньгами подозреваемый распорядился по собственному усмотрению.

Открыто уголовное дело по ч 4 ст.159 УК РФ "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", его расследование взято на контроль прокуратурой Ингушетии.