Множество туристических объектов создадут вдоль Ассинского ущелья в Ингушетии

Руководство Ингушетии по итогам выездного совещания в селе Алкун определило удобные зоны в предгорном районе, где откроются зоны отдыха и прогулок для иностранных и российских гостей, рассказали в комитете архитектуры и градостроительства региона.

"Комархстрой разработал проект по оформлению зоны отдыха вдоль Ассинского ущелья в Сунженском районе. Конкретные планы в этом направлении подробно обсуждались на совещании у первого вице-премьера республики Олега Фурсова с участием представителей комитета по туризму и администрации Сунженского района", - приводит слова представителя ведомства "Интерфакс".

Из одобренного проекта следует, что у Ассинского ущелья появятся зоны отдыха и прогулочные зоны, спортплощадки, стационарные дома, а также участки для автодомов, автокемпинг. Также в предгорном районе Ингушетии в скором времени обеспечат деревянные площадки, на которых можно будет установить палатки.