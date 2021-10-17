На первом гастрономическом фестивале в Чечне попробовали "Пищу героев"

В этнографическом комплексе "Серийн Тог1е" в Урус-Мартановском районе сегодня прошел первый в Чечне фестиваль "Пища героев", участники которого смогли оценить гастрономический и культурный потенциал 13 сел региона.

"Наши районы начали проявлять свою инициативу по проведению таких мероприятий, показывать свой гастрономический и культурный потенциал. Всего шесть конкурсов провели, в том числе на лучшее национальное блюдо, напиток и танец", - рассказал министр по туризму Чечни Муслим Байтазиев, передает ТАСС.

Также нынешней осенью в Чечне пройдет уже республиканский фестиваль Сoffee Feast, на котором по традиции будет определен лучший бариста региона, - добавил министр.

Напомним, власти Чечни намерены к 2035 году нарастить туристический поток до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации передовых инвестиционных проектов. Для гостей уже работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам".