В Нальчике высадят первый на Северном Кавказе лавандовый сквер

В скором времени в столице Кабардино-Балкарии зацветет первый на Северном Кавказе лавандовый сквер площадью 6,5 га, - рассказала директор института развития Нальчика "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

Специалист уверена, что новый сквер привлечет экскурсионные туры из соседних регионов, также им заинтересуются путешественники из других регионов, к тому же на территории сквера будет работать туристско-информационный центр, - передает "АиФ-Ставрополье".

Сквер не ограничится одной лавандой – по нему пройдут новые сквозные маршруты, будут организованы различные точки притяжения, смотровые площадки, малые архитектурные формы и павильон-кафе с оранжереей, - говорится в сообщении.