Странные цифры в коммунальных платежках озадачили жителей Ростова

Жителей Ростова-на-Дону предупредили, что с началом отопительного сезона за коммунальные услуги они будут платить больше - в платежках добавится строка "отопление", за которое платить придется по более высоким тарифам. Однако отопительный сезон только начался, а в платежках уже выявили завышение платы за коммуналку.

Выборочная проверка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг, проведенная в донской столице, показала, что ряд расчетных центров допустил нарушения в платежных документах, направленных жителям многоквартирных домов на 77 улицах города. Так, в Кировском и Ворошиловском районах города размеры платы не соответствуют установленным муниципалитетом Ростова-на-Дону, - передает "АиФ-Ростов".

Выявленные нарушения управляющие компании обязали устранить.

Напомним, максимальный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в Ростове-на-Дону не должен превышать 5,3%.

"Совокупный размер платы граждан за коммунальные услуги в сентябре 2021 года не должен увеличиться по отношению к декабрю 2020 года более чем на 5,3%", - пояснили городские власти.