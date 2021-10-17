Пентагон: двери НАТО открыты для Грузии и Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе своего визита на Украину и в Грузию намерен обсудить с властями этих стран их перспективы вступления в НАТО, - сообщили в американском военном ведомстве.

"Остин подчеркнет как в Грузии, так и на Украине, что дверь в НАТО открыта, и призовет эти страны сделать изменения, необходимые для того, чтобы они соответствовали требованиям членства в оборонном альянсе", - говорится в заявлении Пентагона, передает РИА Новости.

Также Остин посетит Румынию, а поскольку все три страны граничат с Черным морем, он будет говорить с их лидерами о безопасности, поскольку все они "находятся на переднем крае российской агрессии", - отметили в министерстве обороны.