Российских туристов в Албании убил хлор в бассейне - СМИ

Албанские следователи считают основной возможной причиной гибели четырех российских туристов стать хлор в бассейне при отеле, - пишет портал Albanian daily News.

"Российские туристы попросили поплавать в бассейне при гостинице, который был закрыт. ...В пятницу я чистил его с хлором, чтобы отдыхающие могли им воспользоваться", - процитировал полицейский слова одного из сотрудников отеля, передает РИА Новости.

Как полагает собеседник издания, работник использовал слишком много обеззараживающего средства, что и привело к гибели туристов.

Напомним, 15 октября в сауне отеля Gloria в поселке Керрет округа Кавая в Албании погибли Наталия Буренкова, Сергей Буренков, Екатерина Буренкова и Никита Белоусов, по предварительной версии следствия, все они погибли от удушья.