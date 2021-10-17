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Первая леди Азербайджана встретилась в Физули с героями Отечественной войны

Первая леди Азербайджана встретилась в Физули с героями Отечественной войны

Первая леди Мехрибан Алиева сегодня в ходе поездки в освобожденный от армянской оккупации Физулинский район Азербайджана встретилась с героями Отечественной войны полковником Тельманом Гусейновым и майором Эльвином Сафаровым. Первая леди поделилась публикацией об эьой встрече в своем официальном аккаунте в Instagram.

"Чувство гордости!!! Встреча с героями Отечественной войны - полковником Гусейновым Тельманом Аскер оглу и майором Сафаровым Эльвином Сарраф оглу во время поездки в Физулинский район. Пусть Всевышний бережет всех наших солдат и офицеров!", - написала она.

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Вестник Кавказа

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