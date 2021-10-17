Немецкая мина пролежала в лесу под Туапсе со времен войны

Собирая грибы в лесу рядом с селом Молдавановка в Туапсинском районе, местный житель обнаружил предмет, похожий на боеприпас, и вызвал на место находки специалистов-взрывотехников, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Прибывшие специалисты Росгвардии определили, что найдена 81-мм минометная мина производства нацистской Германии со следами сильной коррозии. Ее обследовали и уничтожили сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, - передает "АиФ-Юг".