Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

Сегодня вечером на юге Москвы разгорелся дорожный конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия, - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В результате дорожного конфликта в районе Чертаново Южное один мужчина причинил телесные повреждения из травматического оружия другому мужчине. Злоумышленник задержан, потерпевший госпитализирован", - цитирует собеседника РИА Новости.

Столичные полицейские проводят проверку по данному, факту, по итогам которой будет вынесено решение, - добавили в пресс-службе.