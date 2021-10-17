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Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

Дорожный конфликт в Москве закончился стрельбой

Сегодня вечером на юге Москвы разгорелся дорожный конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия, - сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

"В результате дорожного конфликта в районе Чертаново Южное один мужчина причинил телесные повреждения из травматического оружия другому мужчине. Злоумышленник задержан, потерпевший госпитализирован", - цитирует собеседника РИА Новости.

Столичные полицейские проводят проверку по данному, факту, по итогам которой будет вынесено решение, - добавили в пресс-службе.

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Вестник Кавказа

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