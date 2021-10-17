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Иранские студенты получат втрое больше бюджетных квот в российских вузах

Иранские студенты получат втрое больше бюджетных квот в российских вузах

Со следующего 2022 года Россотрудничество утроит количество бюджетных квот на обучение в России абитуриентам из Ирана, - заявил сегодня представитель веломства в Иране Дмитрий Калениченко.

"У рианской молодежи наблюдается значительный рост интереса к обучению в России мы смогли увеличить количество квот на следующий год в три раза", - рассказал он, передает ТАСС.

Калениченко рассказал, что Россотрудничество возвращается к выдаче студенческих виз для иранцев, обращаясь к студентам в официальном визовом центре РФ в Тегеране.

Ранее иранские абитуриенты получали лишь 90 бюджетных мест для обучения в российских вузах, однако в нынешнем году конкурс в исламской составил более 10 человек на место, - добавил Калениченко.

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Вестник Кавказа

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