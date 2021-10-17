Мексиканские фармацевты получили еще 2,5 млн доз российской вакцины

Российские производители доставили в Мексику еще 2,5 млн доз второго компонента российской антикоронавирусной вакцины "Спутник V", - сообщила сегодня в Twitter государственная фармацевтическая компания Laboratorios de Biologicos y Reactivos de Mexico (BIRMEX).

В течение сентября BIRMEX получила 2,25 млн доз "Спутника V", зарегистрированной в стране в рамках ускоренной процедуры без проведения дополнительных клинических исследований еще 3 февраля. В конце апреля в Мексике был провакцинирован 1 млн жителей, - передает "Интерфакс".

Напомним, Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало и начало собственное производство российской вакцины – ее тестовая партия была изготовлена на площадке BIRMEX в начале июля.