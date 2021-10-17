Мусульмане Чечни масштабно отметят день рождения пророка Мухаммеда

Завтра мусульмане Чечни отметят день рождения пророка Мухаммеда, - сообщила сегодня пресс-служба главы и правительства региона.

"Чечня традиционно отметит этот день масштабными религиозными мероприятиями. Так, в мечети "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда в городе Шали состоится выставка реликвий, а представители всех религиозных течений региона совершат обряд зикр", - отметили в пресс-службе, передает ТАСС.

В этот день в родовом селении главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Юрт откроется религиозный центр, включающий в себя мечеть на 200 молящихся, и медресе.

"В мечети обустроены специальные места для проведения общественных мероприятий и религиозных обрядов - схода жителей села, зикра, мовлида, а также созданы условия для подготовки к погребальным мероприятиям", - добавили в пресс-службе.

Все нуждающиеся во всех муниципальных районах и городских округах Чечни в этот лень получат милостыню.

Напомним, Мавлид ан-Наби, священная ночь рождения основоположника ислама пророка Мухаммеда, празднуют 12-го числа третьего месяца мусульманского календаря Раби уль-авваль. В 2021 году этот день пришелся на 18 октября.