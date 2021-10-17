Туман отправил на запасные аэродромы три лайнера до Краснодара

Три пассажирских авиалайнера, летевшие в Краснодар, ушли на запасные аэродромы из-за сильного тумана, опустившегося на город.

Так, самолет, летевший из Екатеринбурга, приземлился в аэропорту Сочи, а рейсы из киргизского Оша и Ханты-Мансийска ушли в Ростов-на-Дону, - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Видимость на взлетно-посадочной полосе составляет 100 м, в связи с чем экипажи трех рейсов и приняли решение уйти на запасные аэродромы, - отметили в воздушной гавани Краснодара.

Также авиаторам пришлось перенести с вылетом один авиарейс из Краснодара.