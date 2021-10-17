Зятем Билла Гейтса стал американский мусульманин - СМИ

У американского миллиардера Билла Гейтса появился зять-мусульманин: его 25-летняя старшая дочь Дженнифер сочеталась браком с Найелом Нассаром, американским египтянином, профессиональным наездником. Торжество состоялось через пять месяцев после развода ее отца Билла и его супруги Мелинды, - пишет израильское издание Vesty.co.il.

Свадьба проходила два дня: 15 октября, в пятницу, прошел религиозный ритуал по мусульманским обычаям, на котором присутствовали лишь самые близкие родственники, а накануне прошла светская церемония с приглашенными гостями на вилле семейства Гейтс в Нью-Йорке, в которой приняли участие около 300 приглашенных гостей.

Свадебные мероприятия обошлись папе-миллиардеру примерно в $2 млн.

Известно, что избранник Дженнифер, 30-летний Найел, - египтянин, родившийся в Чикаго и выросший в Кувейте, где у его родителей была собственная архитектурная компания. Он - бакалавр экономического факультета Стэнфордского университета, профессиональный наездник, занимающийся верховой ездой с 10 лет: он участвовал в летних Олимпийских играх 2020 года и выступал за Египет.