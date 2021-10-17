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Махачкалинцы посвятили забег тяжелобольным детям

Махачкалинцы посвятили забег тяжелобольным детям

Сегодня сотни жителей Махачкалы приняли участие в благотворительном забеге "Бег ради жизни", - сообщил генеральный директор фонда "Инсан" Магомедрасул Ахмедов.

"В столице Дагестана прошел первый благотворительный забег, посвященный тяжелобольным детям. Организатором проекта "Бег ради жизни" выступил наш благотворительный фонд "Инсан" при поддержке регионального Минспорта и администрации Махачкалы. Всего в нем приняли участие более 1,5 тыс неравнодушных дагестанцев", - рассказал Ахмедов, передает ТАСС.

Размер регистрационного взноса для участников массового мероприятия составил 100 рублей, а все вырученные от него средства будут направлены на лечение тяжелобольных детей.

Стартовали участники на стадионе имени Елены Исинбаевой, а финишировали на площади имени Ленина.

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Вестник Кавказа

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