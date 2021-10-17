Хабиб Нурмагомедов эмоционально сопровождал бой Исмаилов - Минеев (ВИДЕО)

YouTube-канал "Sport24: Культура бития" опубликовал видео, на котором запечатлена реакция Хабиба Нурмагомедова во время боя между Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым, - пишет Газета.ru.

Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, защитив чемпионский пояс в среднем весе. На видео запечатлена сама схватка, а также реакция Хабиба во время нокаута и сразу после остановки боя. Смотрите с отметки 11:53.

Исмаилов вел в первых двух раундах, однако в третьем раунде Минеев отправил соперника в нокаут, благодаря чему остался чемпионом промоушена в среднем весе.

Напомним, соперники уже встречались осенью 2018 года, тогда бой завершился вничью раздельным решением судей.