Бехруз Абади: Иран на неделе возобновит переговоры по ядерной сделке

Иранские власти планируют в течение недели приступить к переговорам по ядерной сделке, - сообщил депутат Меджлиса (парламента) Ирана Бехруз Абади.

"По словам министра иностранных дел, влиятельные страны мира обратили особое внимание на закон по принятию стратегических мер для отмены санкций. Обладая таким мощным инструментом, правительство на этой неделе начнет переговоры", – написал Абадив своем аккаунте в Twitter.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", 14 октября глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном, в ходе которой стороны обозначили обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене и сошлись во мнении, что восстановление ядерной сделки в ее начальной конфигурации – единственно правильный путь для обеспечения интересов всех сторон.