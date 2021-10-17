Александр Новак рассказал о перспективах Европы со стартом "Северного потока - 2"

Начало эксплуатации газопровода "Северный поток - 2" поможет стабилизации ситуации цен на газовом рынке, - считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Ввод новой инфраструктуры - это, безусловно, один из факторов, который может помочь быстрее справиться в этой ситуации", - рассказал Новак в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия", передает РИА Новости.

На минувшей неделе Новак отметил, что газопровод "Северный поток - 2" будет готов к запуску в ближайшие дни, дальше все будет зависеть от европейцев.

Напомним, сейчас идет процесс сертификации оператора газопровода - Nord Stream 2 AG. Она пройдет в два этапа: сначала германский регулятор выработает проект решения, затем свою оценку на него даст Еврокомиссия. Регулятор получил полный пакет необходимых для сертификации документов в сентябре.