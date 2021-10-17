Выборы в органы местного самоуправления в Армении начались с раздачи денег

В девяти общинах Армении сегодня проходят выборы в органы местного самоуправления. Членов Совета старейшин и мэров выбирают во втором по величине городе республики областном центре Ширакской области Гюмри, а также в укрупненных общинах Горис, Мегри, Татев и Тех Сюникской области и в общине Дилижан Тавушской области.

В преддверии выборов областная администрация раздала деньги 48 семьям, 42 из которых – гюмрийские, - передает Sputnik Армения.

Впрочем, губернатор Ширакской области Ованес Арутюнян, возглавляющий на выборах избирательный список партии "Гражданский договор", уже заявил, что предоставление поддержки семьям со стороны областной администрации не связано с выборами в ОМС, а нормальный и продолжительный процесс, подчеркнув, что правящая сила должна сделать все, чтобы выборы прошли нормально и без проблем.

Губернатор отметил, что готов быть мэром, если народ отдаст ему свой голос, и отказался отвечать на вопрос о "кадровой чистке", осуществленной перед выборами в мэрии Гюмри.

Напомним, 12 октября начальник управления градостроительства администрации Ширакской области Альберт Маргарян решением премьера Никола Пашиняна был назначен исполняющим обязанности главы общины Гюмри, а в последующие дни он уволил нескольких должностных лиц.