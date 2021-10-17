Эрдоган: Турция активизировала курс на сближение с Африкой

Турция планирует активизировать и продолжить курс на сближение с Африкой по всем направлениям, - заявил в преддверии своего визита по африканским странам президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"За время пребывания на постах премьер-министра и президента я совершил 38 визитов в 28 африканских стран. Мы продолжаем курс на сближение с Африкой во всех сферах. Объем нашей торговли с африканскими странами по итогам 2020 года превысил $25 млрд, Турция выступает стратегическим партнером для африканских стран и никогда не воспринимала сотрудничество с ними в качестве краткосрочного и рассчитанного на выгоду", - заявил Эрдоган перед началом турне по странам Африки, в ходе которого он посетит Анголу, Того и Нигерию, передает РИА Новости.

Турция не из тех стран, которые пытаются сохранить старые колониальные порядки новыми методами, - отметил президент, добавив, что вскоре после окончания турне в Стамбуле пройдут III экономический и деловой форумы Турция-Африка и III саммит партнерства Турция-Африка.