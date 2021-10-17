Кубань встретит новую неделю дождями

Следующая неделя на Кубани начнется дождями с грозами, - говорится в сообщении Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В регионе будет облачно с прояснениями, в отдельных районах края ожидаются сильные осадки, ночью и утром местами туман. Температура воздуха в ночное время будет опускаться до 7-12, а днем подниматься до 17-22 тепла, - передает портал Юга.ру.

На Азовском побережье 13-18 тепла, в горах прохладнее - ночью до 3-8тепла. На Черноморском будет побережье переменная облачность, но осадков будет меньше.

Температура воды в Черном море - 19 в Анапе и Новороссийске, в Геленджике, Туапсе и Сочи – 20, а в Ейске и Приморско-Ахтарске – всего 11 тепла.