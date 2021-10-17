Ильхам Алиев заложил первый камень в фундамент города Физули
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева сегодня, 17 октября, посетили освобожденный от армянской оккупации Физулинский район страны, - сообщает официальный сайт главы государства.
Президент и первая леди Азербайджана встретились с представителями общественности Физулинского района.
"Освобождение Физули во время войны имело очень большое значение", - сказал президент Алиев на встрече, подчеркнув, что дата 17 октября займет особое место в многовековой истории азербайджанского народа, передает Sputnik Азербайджан.
В ходе поездки президент Ильхам Алиев заложил фундамент автомобильной дороги Физули-Агдам и новой "умной деревни" в селе Довлетярлы Физулинского района, разрушенной за время оккупации.
Президент и первая леди ознакомились с условиями, созданными в международном аэропорту Физули, который построен в соответствии с самыми высокими международными стандартами и нормами и может принимать любой тип самолетов.
Глава государства также заложил фундамент Центра управления цифровой подстанцией ОАО "Азеришыг" в Физули.
Затем президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, которые будут созданы в Центральном городском парке Физули и посадили там деревья.
Глава государства заложил фундамент первых жилых домов обновленного города, заложив первый камень в основание мемориального комплекса Физули и города Физули.
Вестник Кавказа
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